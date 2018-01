Radu Tudor a ajuns în ultima zi din 2017 în cel mai înalt punct al Munților Postăvarul, pe Vârful Postăvarul, la 1799 de metri altitudine.

De acolo a transmis urările sale pentru 2018.

"Dragii mei, vă salut de la 1799 de metri, din Vârful Postăvarul. Vă doresc un an bun, cu sănătate, să ne ferească Dumnezeu de boli și de necazuri și să avem un an 2018 mai bun și mai liniștit.

Aici sus e o liniște deplină, e un peisaj absolut splendid și mă bucur că am ajuns pe aceste înălțimi superbe românești. La Mulți Ani!", este mesajul transmis de Radu Tudor, pe Facebook.

