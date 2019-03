Radu Tudor a vorbit pe blogul său despre măsura luată de Guvernul Franței după haosul creat pe Champs Elysees de către manifestanții grupării Vestele Galbene.

„In urma uriaselor pagube produse de atacatori, Guvernul, la recomandarea presedintelui Emmanuel Macron, a luat decizia interzicerii manifestarilor in anumite zone din Paris, printre care si Champs Elysees.

Mai mult, BMFTV anunta ca si Armata Franceza va fi scoasa in strada pentru a proteja populatia, cladirile si caile principale de acces.

Aceste violente fara precedent survin dupa o lunga perioada de stare de urgenta in urma unor atacuri teroriste... citeste mai mult

