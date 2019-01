Radu Tudor: E un moment extrem de sensibil pentru noi

Cea mai proasta veste a momentului vine de peste Ocean. Ea este extrem de ingrijoratoare pentru toate statele aliate, in special pentru Romania. Afirmatii repetate facute de Donald Trump in legatura cu NATO pot arunca in aer pacea si securitatea pe continentul european. Anul acesta, Alianta Nord Atlantica implineste 70 de ani de la infiitare. Un moment ce ar trebui marcat asa cum se cuvine, pentru cea mai de succes alianta politico-militara din istorie, scrie Radu Tudor pe blog.

