Jurnalistul Radu Tudor lansează un atac neașteptat la adresa ministrului Apărării, Gabriel Leș. El susține că a acționat jenant în încercarea de a-l mazili pe șeful Statului Major, Nicolae Ciucă, și arată că abia acum se înțelege mai bine de ce a fost forțat să demisioneze fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor.

”Domnule fost ministru Mihai Fifor, actualul ministru Gabriel Les a gresit, a venit in CSAT cu propuneri in afara legii, drept pentru care decretul președintelui era inevitabil. Armata nu putea ramane fara seful ei militar. Nu mai punem în discuție modul jenant in care ministrul a procedat față de comandantul militar al Armatei... citeste mai mult

