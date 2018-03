Radu Tudor a vorbit, pe blogul său, despre expularea diplomatului rus.



”Romania se raliaza si ea solidaritatii occidentale in fata agresiunii rusesti si expulzeaza un diplomat al Ambasadei Federatiei Rusiei la Bucuresti.

Gestul Romaniei este unul de solidaritate in interiorul NATO si UE, dupa ce un disident rus a fost otravit impreuna cu fiica sa pe teritoriul Marii Britanii.

Majoritatea tarilor occidentale au recurs la sanctiuni, in special prin expulzarea de personal diplomatic.”, a spus Radu Tudor pe blogul său.

