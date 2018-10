Joi începe Trident Juncture 2018, cel mai amplu și important exercițiu de aparare al NATO de la încheierea Războiului Rece.

Scenariul #TridentJuncture are la bază o reacție aliată deplină prin activarea Articolului 5 al cadrului juridic al NATO, Tratatul de la Washington.

#TridentJuncture exersează o replică militara masivă în apărarea unui stat aliat, care a fost atacat militar. Operațiunea se desfășoară în Norvegia.

Radu Tudor a vorbit pe blogul personal despre detaliile oferite de NATO:

-When: from 25 October to 7 November 2018.

-Who: Around 50,000 participants from 31 NATO and...

