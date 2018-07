Radu Tudor se declară ”îngrijorat” de afirmațiile lui Donald Trump, care, printre altele, a catalogat UE drept un ”inamic” al SUA.

”De un an si jumatate studiez in fiecare zi fenomenul Trump. L-am urmarit cu mare atentie in conferinta de presa de la Cartierul General al NATO, unde am avut ocazia sa-i pun o intrebare despre Vladimir Putin si NATO.

Omul a fost vedeta la summit. In cel mai negativ sens cu putinta. A starnit panica prin declaratiile sale, a determinat intreruperea programului oficial de... citeste mai mult

