Radu Tudor. Cel mai trist moment din cariera de jurnalist

Pe 31 martie 1995, a avut loc cel mai mare accident aviatic din România. O aeronavă cu destinaţia Bruxelles, la bordul căreia se aflau 60 de persoane, s-a prăbuşit în apropierea localităţii Baloteşti. Jurnalistul Radu Tudor își reamintește acel moment cumplit devenit între timp subiectul unui episod de serial produs de National Geographic.

"Am fost acolo, pe camp, la doar 30 de minute dupa producerea tragediei. A fost una din cele mai cumplite experiente traite in 27 de ani de presa. Poate cea mai grea. Am si acum in fata ochilor resturile umane, bucatile de avion infipte in pamantul...