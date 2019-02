Vad o stire si am impresia ca tot ce am citit de-a lungul timpului despre istoria unei tari, momentele grele prin care a trecut, logica unor plasamente istorice dispare intr-o clipa, scrie Radu Tudor pe blog.

Faptul ca doi lideri ai partidului de guvernamant vor “sa aduca in tara tot aurul BNR” mi se pare o initiativa de_a dreptul hazardata. E populism 100%. Evident ca vor sari coruri intregi de ignoranti caragialeni : “Cum domnule, aurul tarii e la straini?! Mama lor de imperialisti anglo-americani ! Suntem suverani ! “

