Radu Tudor, analiza unei decizii cu implicații multiple. Mutarea ambasadei la Ierusalim

Pe fondul disputelor privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, cateva elemente de analiza sunt absolut necesare. Am intalnit in toti acesti ani de jurnalism cateva personaje esentiale, care au trait momente de reper in politica Romaniei in Orientul Mijlociu, scrie Radu Tudor.

Sa le luam pe rand.

Prima chestiune si cea mai importanta este legata de balansul strategic facut de Romania intre cele doua tabere ireconciliabile istoric : cea israeliana si cea araba.

Una din ambitiile majore ale dictatorului comunist Nicolae Ceausescu a fost sa devina un mediator de... citeste mai mult