Radu Tudor prezintă pe blogul său analiza analistului rus Pavel Felgenhauer, alături de care a participat la mai multe forumuri si seminarii pe teme de apărare și securitate și pe care îl caracterizează drept un analist profund.

"Profilul sau ridica si mai multe semnalul de avertizare pentru noi, in urma afirmatiilor sale. Analiza lui in legatura cu dorinta Rusiei de a declansa un razboi in Republica Moldova si Ucraina se bazeaza pe o buna cunoastere a mentalitatii Kremlinului si a comportmentului generalilor din Ministerul Rus al Apararii.

Referirile la Romania sunt extrem de... citeste mai mult