Radu Tudor, analiza conflictului. Ce spune legea despre atributiile SPP si ale Jandarmeriei

Conflictul deschis de conducerea PSD cu directorul Serviciului de Protectie si Paza, generalul Lucian Pahontu, este pista cu victime colaterale in razboiul dintre Liviu Dragnea si Klaus Iohannis.

Acuzatiile mai vechi au fost readuse in atentia opiniei publice in emisiunea Sinteza zilei, scrie Radu Tudor pe blog.

Potrivit unor dezvaluiri Antena 3, in aceasta dimineata premierul Viorica Dancila a sosit la Palatul Victoria insotita de un echipaj de jandarmi. Detaliile sunt mai interesante : toti ministri ar fi decis sa renunte la serviciile de protectie si paza ale SPP.... citeste mai mult