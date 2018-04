„Ca orice cetăţean m-am uitat pe protocoale, m-am uitat cu atenţie pe foarte multe acte oficiale în ultima vreme şi am văzut indicii de fals. Ceea ce am constatat aţi văzut vineri pe blogul meu când am publicat acele elemente. Apreciez faptul că a intrat în atenţia comisiei ceea ce am semnalat, iar pe de altă parte apreciez ceea ce din punctul meu de vedere reprezintă o admitere din partea directorului SRI că iniţial pe site-ul SRI au fost publicate alte file 17-18 ale documentului. Din punctul meu de vedere este evidentă această admitere”, a spus Soviani la intrarea în comisie.

El afirmă că a semnalat şi diferenţele de semnături ale lui Florian Coldea în documentel... citeste mai mult

azi, 15:16 in Politica, Vizualizari: 51 , Sursa: Adevarul in