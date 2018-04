Jurnalistul Radu Soviani a declarat miercuri că a avut o discuţie cu membrii Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI în care unele neclarităţi au fost lămurite.

"Am făcut nişte precizări cu privire la protocolul care a fost analizat astăzi, probabil se desprinde ideea şi a verificării cu originalul SRI, nu ştiu ce va decide, eu am solicitat verificarea cu exemplarul original al SRI. Comisia va dezbate şi va decide ce va face. Am spus, din punctul meu de vedere, elemente care interconectează instituţii aflate sub protocol cu SRI, că vorbim de Înalta Curte, în primul rând, de Inspecţia... citeste mai mult

acum 38 min. in Actualitate, Vizualizari: 29 , Sursa: Antena 3 in