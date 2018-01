Radu Pricop, ginerele lui Basescu se prezinta in fata instantei pentru decizia finala in dosarul in care este cercetat Ginerele lui Traian Basescu, avocatul Radu Pricop, si fiul fostului presedinte moldovean, Sergiu Lucinschi, se prezinta miercuri in fata instantei, in dosarul in care sunt suspectati ca au santajat un om de afaceri. Foto: Click.ro Social Sergiu Lucinschi ar fi plecat din Romania, intrucat pe numele lui nu exista o interdictie in acest sens, au declarat surse din anturajul omului de afaceri.

In noiembrie, Curtea de Apel Bucuresti a dispus achitarea avocatului Radu Pricop pentru infractiunile de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii, si... citeste mai mult

