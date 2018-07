„Au fost industrii care au fost afectate de decizii internaţionale ale Statelor Unite, precum este industria de aluminiu şi cea de oţel. Am avut întâlniri cu industra, am fost la Bruxelles, am spus poziţia României în discuţiile pe care le-am avut cu cei care negocizază pentru România, astfel încât poziţia şi dorinţele mediului de afaceri să fie cunoscut şi să intre pe listele de negocieri”, a spus oficialul, subliniind că România este unul dintre cele zece state afectate în mod direct, „pentru că avem export direct în Statele Unite, nu sunt cifre foarte mari, dar sunt importante”. Ministrul a mai precizat că la întoarcerea din Bruxelles, a... citeste mai mult