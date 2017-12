Radu Mazare s-ar afla in Madagascar, unde face demersuri pentru obtinerea azilului politic (surse) Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, aflat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare.

Politica IGPR a informat ca un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.

Potrivit acestora, sambata, in jurul orei 12,00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al...

