Radu Mazare, reactie dupa condamnare: Sunt uluit si consternat de sentinta nedreapta data de judecator Dupa ce a fost condamnt la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, sustine ca este uimit de decizia judecatorului si ca se felicita ca a plecat "dintr-o tara in care justitia poate si achita si condamna o persoana in acelasi timp, pentru exact aceiasi acuzatie, cu acelasi obiect, dar in doua dosare diferite".

Mai multe despre condamnare, judecator, Radu Mazare, sentinta, reactie Politica citeste mai mult

azi, 15:34 in Politica, Vizualizari: 32 , Sursa: 9am in