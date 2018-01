Radu Mazare ar putea fi dat in urmarire internationala Radu Mazare ar putea fi dat in urmarire generala internationala luni. A fost deja emis un mandat de arestare in lipsa, pe numele lui. Avocatul lui Mazare, care a fugit in Madagascar, unde intentioneaza sa ceara azil politic, a contestat decizia Instantei Supreme. Social Daca va fi respinsa contestatia, mandatul ar putea fi pus in aplicare chiar azi.

Mazare, aflat sub control judiciar, a fugit in Madagascar unde a cerut azil politic. Avocatii spera ca fostul primar al Constantei va fi judecat doar in baza probelor de acuzare.

Politistii din Constanta au declarat oficial ca Mazare i-a anuntat pe 30 decembrie ca a... citeste mai mult

