Radu are, la doar 5 ani, un IQ de 149, ceea ce îl face un adevărat fenomen nu doar în România.

La 1 an si 7 luni, știa toate culorile pe nuanțe, apoi a învățat foarte repede cifrele. La 1 an și 10 luni știa deja toate formele geometrice în română și în engleză.

La 2 ani știa toate literele, iar la 3 ani a început să citească deja cursiv.

Prezent în platoul de la Sinteza zilei, Radu a continuat să uluiască prin cunoștințele pe care le are.

Mihai Gâdea i-a pregătit câteva teste, pe care Radu le-a trecut fără probleme:

citeste mai mult

acum 54 min. in Actualitate, Vizualizari: 33 , Sursa: Antena 3 in