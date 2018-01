Mirel Rădoi n-a stat mult pe gânduri și i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce acesta l-a taxat pentru perioada petrecută ca antrenor la FCSB, numindu-l "zero ca antrenor în practică". De asemenea, fostul căpitan al roș-albaștrilor a anunțat că nu va mai colabora niciodată cu nașul său.

"Dacă el e un om mult mai înţelept şi mai matur decât mine, cred că ar fi trebuit să realizeze în momentul când m-a adus că eu aveam practică zero ca antrenor, având în vedere că abia renunțasem la cariera de fotbalist.

La fel, nu înţeleg în acest moment, dacă eu sunt un antrenor cu practică zero, de ce a pus antrenor principal un om din staff-ul... citeste mai mult

