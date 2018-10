Tehnicianul Mirel Rădoi şi-a început cariera de antrenor la FCSB, iar acum traversează cea mai bună perioadă pe banca naţionalei U21. Selecţionerul a reuşit să ducă echipa de tineret a României la EURO 2019 şi nu se gândeşte la o revenire în Liga I.

Rădoi a demisionat de la FCSB, după mai multe neînţelegeri cu Gigi Becali, şi spune că nu s-ar întoarce la echipa roş-albastră. „Nu e bine să spun că nu voi reveni niciodată, dar la cum văd că se întâmplă lucrurile acolo, nu cred că voi reveni prea curând. Îmi reproşez multe lucruri, dar când am simţit că nu e ce trebuie am plecat. Când am simţit că nu sunt... citeste mai mult

