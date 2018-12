Mirel Radoi, selectionerul nationalei de tineret sub 21 ani a Romaniei, s-a declarat multumit de rezultatul tragerii la sorti pentru campania de calificare la urmatorul Campionat European.

Romania va intalni Danemarca, Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord si Malta in drumul spre turneul final gazduit in 2021 de Ungaria si Slovenia.

“Eu zic ca am picat bine. Puteam sa evitam Ucraina din urna a treia si Finlanda din urna a patra, dar e o grupa accesibila fata de cea din campania trecuta”, a spus Radoi... citeste mai mult