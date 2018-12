La final de 2018, Mirel Rădoi (38 de ani) a tras concluziile unui an la superlativ pentru naţionala Under 21 a României şi a ţinut să-i laude pe trei dintre componenţii acesteia: portarul Ionuţ Radu şi fundaşii centrali Alex Paşcanu şi Adrian Rus.

Despre goalkeeperul celor de la GEnoa, tânărul selecţioner are doar cuvinte frumoase, dar nu ezită să-i pună pe tapet micul minus, jocul de picior ceva mai slab decât al lui Bogdan Lobonţ: "Căbuz şi al treilea portar al naţionalei U21 sunt... citeste mai mult