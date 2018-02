A ales să practice medicina în viitor. Are șansa să o facă în țara lui. Într-un sistem sanitar plasat pentru al doilea an consecutiv pe ultimul loc din Europa, Rareș Nechifor nu numai că își face meseria la cel mai înalt nivel de performanță, dar s-a luptat să crească o disciplină medicală cu totul nouă aici, acasă. Specialitatea lui poartă o denumire desprinsă parcă din cărțile științifico-fantastice: radiologie intervențională. Mii de români îi datorează sănătatea și viața.

ieri, 20:47 in Social, Vizualizari: 42 , Sursa: TVR in