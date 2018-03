Radieri de firme pe bandã rulantã, la Registrul Comertului

În primele douã luni ale acestui an, mediul de afaceri vasluian este pe minus in ceea ce priveste noile firme intrate pe piatã. Potrivit Oficiului National al Registrului Comertului, in perioada ianuarie – februarie 2018 au fost inregistrate 248 de firme, dintre care 152 de SRL-uri. În schimb, in aceeasi perioadã comparativ cu anul trecut, a crescut numãrul firmelor care si-au incetat activitatea. În total, au iesit de pe piatã 284 de firme, fiind inregistrate 65 de incetãri de activitate, 45 de dizolvãri si 174 de radieri de societãti din Registrul... citeste mai mult