Radiat din circulatie in Belgia, “bun” de mers in Romania

Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un barbat care incerca sa scoata din tara un autoturism neinmatriculat in Romania.

In data de 26 februarie, in jurul orelor 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita- I.T.P.F. Iasi s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, cetateanul roman A. P., in varsta de 28 de ani, conducand un autoturism marca Dacia, inmatriculat in Belgia.

Existand suspiciuni cu privire la situatia juridica a...

