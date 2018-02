Fiscul invocă o datorie de 25 de milioane de lei, dar regia va face recurs, pentru că nu este de acord cu această valoare, a precizat directorul.

În prezent regia mai are 12 săli de cinema în funcţiune, din care 4 au fost digitalizate.

Directorul Mironescu spune că a preluat regia în noiembrie 2015, cu datorii de 5 milioane de lei. După un an datoriile au scăzut la 2,5 milioane lei, iar anul acesta regia are profit, a spus directorul.

Până în anul 1990, RADEF a deţinut 600 de săli de cinema.

