Rachetele miliardarului Elon Musk monopolizeaza spatiul cosmic Lansata cu succes in februarie 2018, Falcon Heavy, cea mai puternica racheta purtatoare realizata vreodata, produsa de SpaceX, compania lui Elon Musk, se avanta in spatiu din ce in ce mai des.

La mai putin de trei zile dupa ce a lansat pe orbita un satelit de telecomunicatii, Falcon Heavy a plecat miercuri, 25 iulie, intr-o noua misiune spatiala.

Urmatorul zbor este programat pentru data de 2 august, cand Falcon Heavy va trimite pe orbita un satelit de comunicatii indonezian. Astfel, racheta va stabili un record: trei lansari consecutive in doua saptamani.

