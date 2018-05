Racheta care a doborat un Boeing deasupra Ucrainei, adusa din Rusia!

Ceea ce s-a spus de la bun inceput a fost confirmat acum de echipa de specialisti din intreaga lume care s-a ocupat de dosar: racheta care, in 2014, a doborat deasupra Ucrainei un avion de linie Boeing a fost adusa de la o unitate militara din Rusia.



Anchetatorii au ajuns la concluzia ca "racheta Buk-Telar care a doborat zborul MH17 provenea de la brigada anti-aeriana cu baza la Kursk, in Rusia", a anuntat expertul olandez Wilbert Paulissen.

"Brigada 53 face parte din fortele militare ale Rusiei", a adaugat el in cursul unei conferinte de presa. Ajuns in Ucraina, proiectul a cazut in mainile rebelilor.

Paulissen a precizat, totodata, ca ancheta "a... citeste mai mult