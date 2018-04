Rachel Weisz si Daniel Craig vor avea un copil impreuna Rachel Weisz a dezvaluit ca asteapta primul sau copil cu sotul ei Daniel Craig, interpretul lui James Bond in ultimele filme din seria cu celebrul spion britanic, in cadrul unui interviu cu Maureen Dowd pentru New York Times, relateaza Vanity Fair in editia sa electronica.

