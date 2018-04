Rachel Weisz a dezvăluit că aşteaptă primul său copil cu soţul ei Daniel Craig, interpretul lui James Bond în ultimele filme din seria cu celebrul spion britanic, în cadrul unui interviu cu Maureen Dowd pentru New York Times, relatează Vanity Fair în ediţia sa electronică.

"Se va vedea în curând. Eu şi Daniel suntem atât de fericiţi. Vom avea o mică fiinţă umană. Abia aştept să-l cunosc pe el sau pe ea. Este un mister atât de mare", a dezvăluit actriţa.

Rachel Weisz mai are un fiu de 11 ani dintr-o relaţie precedentă cu regizorul Darren Aronofsky, în timp ce Daniel Craig are o fiică de 26 de ani cu fosta soţie Fiona Loudon.

Actriţa a ţinut... citeste mai mult