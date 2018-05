– Sate componente: Râca (reşedinţă), Bucov şi Adunaţi;

– Populaţie stabilă: 1.271 de locuitori (conform ultimului recensământ);

– Suprafaţa totală: 4.907 ha (442 ha intravilan şi 3.479 teren arabil);

– Atestare documentară: 14 iulie 1516;

– Ziua comunei Râca: marcată la 19 iulie (de Sf. Ilie).



Sub egida Centenarului Marii Uniri, „Argeşul” analizează situaţia satului argeşean pentru a-l pune faţă în faţă cu viitorul european. În acest proiect, ziarul nostru are alături, ca parteneri, Consiliul Judeţean Argeş, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului şi „Antena 1” Piteşti.

Ajunşi în comuna Râca, am aflat că principala sursă de venit este, pentru majoritatea... citeste mai mult