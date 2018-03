Rabla Plus incepe peste o saptamana: bonus de 10.000 de euro pentru achizitionarea unei masini electrice Programul Rabla Plus 2018 va incepe in cursul saptamanii viitoare si va presupune in continuare acordarea unui bonus de 10.000 de euro la achizitionarea unei masini electrice si de aproape 5.000 de euro pentru un hibrid plug-in.

azi, 00:50 in Auto, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in