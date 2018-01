Rabla plus 2018. Ce masini elecrice vor fi disponibile si care e situatia pietei din Romania? Masinile electrice din Romania formeaza o piata in continua expansiune, crescand de 10 ori in ultimul an.

Planeta noastra a ajuns la un grad destul de ridicat de poluare, lucru ce a determinat oamenii de stiinta sa gaseasca o cale de mijloc intre nevoia omului de deplasare si un mediu curat, neafectat de noxele emise de masinile tot mai numeroase. Astfel a luat nastere autovehiculul electric, care este complet inofensiv mediului inconjurator.

In acest moment, in intreaga lume circula aproximativ 2 milioane de astfel de autovehicule, iar numarul lor este in continua