Rabla 2018 pentru firme debuteaza pe 15 martie: Plafon maxim de 200.000 Euro Firmele interesate de casarea autoturismelor vechi si reinnoirea parcului auto, pot opta pentru a primi finantare de la stat, de pana la 9.200 de lei, conform unui comunicat al Administratiei Fondului de Mediu. Programul se desfasoara in perioada 15 martie - 28 septembrie 2018.

Pe langa persoanele fizice care au dreptul la finantare de la stat in vederea achizitionarii unui nou autoturism prin casarea celui vechi, si firmele se pot inscrie in programul Rabla, unde vor... citeste mai mult