Rabla 2018 incepe in 15 martie: prima de casare ramane 6500 de lei Programul Rabla 2018 incepe in 15 martie si se va desfasura in aceleasi conditii ca anul trecut: prima de casare este de 6500 de lei, iar noua masina trbuie sa emita cel mult 130 de grame de dioxid de carbon pe kilometru.

