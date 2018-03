Angajatii Primariei Floresti cu birourile in sediul de pe strada Eroilor nr. 9 au inceput sa se mute in noua cladire. Din aceasta toamna, in cladirea de pe Eroilor va functiona postul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti si care va derservi comunele...

Foaia Transilvania, 17 August 2011