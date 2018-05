R. Kelly, dat in judecata pentru agresiuni sexuale, sechestrare si transmiterea unei boli venerice O femeie care sustine ca l-a intalnit pe artistul de R&B R. Kelly la o petrecere din 2017 a intentat proces impotriva sa acuzandu-l de agresiuni sexuale, sechestrare si transmiterea unei boli venerice in contextul in care cantaretul, recompensat cu un premiu Grammy, a fost tinta mai multor acuzatii de acest fel in ultimul an, noteaza Reuters.

