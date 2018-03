Quesadilla cu ton si cascaval afumat este preparatul care ma salveaza in zilele foarte aglomerate. Se poate manca la micul dejun, pranz sau cina. Quesadilla este un tip de placinta mexicana, cu o umplutura de branza (queso, in spaniola) si alte ingrediente. Umplutura se aseaza intre doua foi de tortilla, lipii atat de indragite de mexicani. Tortillas se pot manca simple sau se pot folosi ca baza pentru burritos, enchiladas, quesadillas. Quesadilla cu file de ton Lotka in ulei de masline si cascaval afumat este o mancare extrem de simplu de facut, iar daca o servim si cu o salata mixta de sezon, obtinem o masa extrem de delicioasa si satioasa.

