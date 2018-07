Quebec: Cel putin 19 morti din cauza caniculei 

Cel putin 17 persoane au murit in provincia Quebec din cauza unei canicule, in estul Canadei, de la sfarsitul saptamanii trecute, au anuntat miercuri autoritatile sanitare, relateaza AFP.

Bilantul mortilor cauzate de caldura la Montreal a ajuns la 12, a anuntat directoarea regionala a Sanatatii Publice din oras, dr. Mylène Drouin.

Cinci decese au fost semnalate in ultimele 48 de ore in regiunea cantoanelor din est, la est de metropola Quebec, potrivit ziarului La Tribune, care citeaza... citeste mai mult