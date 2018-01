QNAP Systems a lansat oficial versiunea QTS 4.3.4 a sistemului ce rulează pe dispozitivele Turbo NAS. Urmărind "Esența Stocării", actualizarea le conferă serverelor QNAP un plus de peformanță, capacități multifuncționale și o securitate îmbunătățită.

"QNAP satisface nevoile curente din IT făcând imaginile de tip "snapshot" mult mai accesibile (fiind disponibile și pe serverele cu doar 1GB RAM), pentru a ajuta utilizatorii în atenuarea eficientă a impactului atacurilor de tip ransomware. Totodată, QNAP urmărește tendințele din IT, mergând dincolo de stocare către procesarea grafică, Internet of Things și alte... citeste mai mult

azi, 10:06 in IT&C, Vizualizari: 22 , Sursa: Agora in