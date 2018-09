PwC: Inteligenta artificiala ar putea duce la cresterea PIB-ului global cu 14% pana in 2030

Inteligenta artificiala (IA) va avea un impact urias asupra economiei globale, iar PIB-ul global ar putea creste cu pana la 14% pana in 2030, drept rezultat al implementarii acesteia, conform raportului PwC Sizing the prize.

Acest procent de crestere este echivalent cu un plus de 15.700 de miliarde de dolari – facand din IA cea mai mare oportunitate comerciala din economia actuala aflata in continua schimbare. Din aceasta suma, 6.600 de miliarde sunt previzionate sa provina din cresterea de...