Senatorii PNL Crin Antonescu si Teodor Atanasiu au depus in urma cu un an in Parlament un proiect de lege prin care doreau "conferirea titlului onorific de 'Martir si Erou al Natiunii Romane' lui Avram Iancu, pentru viata inchinata si jertfita...

Hot News, 18 Martie 2015