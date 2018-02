Studiile au dezvaluit cand nu este bine pentru o femeie sa intretina relatii sexuale.

Cercetarile se bazeaza pe studierea a 900 de femei si 1000 de barbati, potrivit Lyla.ro.

Principalele concluzii ale studiului sunt ca femeile isi pierd cheful de a face sex atunci cand sunt in suferinta sau depresie, in timp ce acest lucru nu se aplica si la barbati.

In ceea ce priveste sexul ocazional, numarul de femei care o fac este mult mai scazut ca cel de barbati. Acest comportament tine si de ordin biologic, dar poate reflecta si influenta sociala.

