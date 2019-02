Coagularea sangelui este un proces important declansat de organism, care previne sangerarea excesiva atunci cand vasele de sange sunt lezate.

Exista si situatii in care sangele se coaguleaza in interiorul venelor sau al arterelor, formandu-se cheaguri (tromburi) care supun corpul unor pericole importante, cu potential letal.

Iata care sunt simptomele unor cheaguri de sange pe care sub nicio forma nu trebuie sa le ignorati:

Cheaguri de sange la inima

Nu este o conditie medicala des intalnita, dar i se poate intampla oricui. Simptomele sunt urmatoarele:

Durere in piept Senzatie de greutate in piept Respiratie scurta,- Usoara ameteala Cheaguri de sange... citeste mai mult

