Factura de curent iti da palpitatii? Iata cateva modalitati prin care o poti reduce considerabil.

Spala cu masina plina

Nu ai suficiente rufe albe pentru a umple o masina? Mai bine mai asteapta o zi, decat sa pornesti masina cand e goala doar pe jumatate si sa faci in felul acesta risipa si de apa si de curent. Potrivit calculelor efectuate de specialisti, in acest fel eviti 6-7 cicluri de spalari lunare, ceea ce inseamna, in medie, aproximativ 10 kw economisiti.

Foloseste becuri economice

Inlocuieste becurile din casa cu unele economice

