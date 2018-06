Ca niciodata, in Liga a 3-a, in ultima etapa a turului (a 13-a), in C6 se disputa doar doua meciuri. A treia partida, Fortuna Brazi - Conpet Ploiesti, s-a disputat in avans, pe 9 noiembrie 2012. Scorul a fost 1-0 (M. Marin). De atunci, atat Fortuna,...

Dambovita, 22 Noiembrie 2012