Putin susține președenția Trump și Brexit-ul

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat clasele politicie din Statele Unite și Marea Britanie de „lipsă de respect” la adresa publicului.

Conform BBC, liderul Rusiei a spus: „Ei nu vor să recunoască victoria lui Trump. Aceasta este lipsă de respect față de cei care au votat”.

„La fel și în Marea Britanie: S-a întâmplat Brexit-ul, dar nimeni nu vrea să-l implementeze”.

Comentariile președintelui au venit la conferința de presă de final de an din Moscova.

Putin a mai spus și că premierul britanic, Theresa May, nu are de ales... citeste mai mult

