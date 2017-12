Directorul FMI, Dominique Strauss-Kahn, ar castiga alegerile prezidentiale din Franta cu 29% din voturi, daca scrutinul ar avea loc astazi, si l-a invinge pe presedintele in exercitiu, Nicolas Sarkozy, in al doilea tur. In primul tur de scrutin,...

Protv, 24 Noiembrie 2010